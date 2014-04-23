У МЗС обурені тим, що Росія мінує українську територію

МЗС закликає Росію утриматись від облаштування кордону між Кримом та материковою частиною України та обурюється фактами мінування української території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу для преси директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, доручення керівника російського уряду Дмитра Медведєва щодо облаштування так званого кордону на півночі Автономної Республіки Крим є нічим іншим як спробами інженерного облаштування переднього краю перебування військ Російської Федерації на окупованій території АР Крим.

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“Ми розцінюємо ці наміри російської сторони, як черговий крок на шляху закріплення анексії АРК, яка є невід'ємною частиною території України, а також є свідченням грубого порушення Росією міжнародного права, зокрема, поваги щодо суверенітету та територіальної цілісності України”, - сказав Перебийніс.

Також, за його словами, викликає серйозне занепокоєння той факт, що в порушення конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, застосування виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, російська сторона продовжує практику мінування території України протипіхотними та протитанковими мінами вздовж лінії перебування окупаційних військ і при цьому намагається приховати свої дії від міжнародної спільноти.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Росія окупувала Крим, 16 березня нелегітимна влада Криму провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня у Кремлі Володимир Путін і нелегітимні керівники Криму підписали договір про входження Криму і Севастополя до складу РФ.

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27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум у Криму визнаний незаконним. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

17 квітня в ході «прямої лінії» з росіянами Путін визнав, що незаконний референдум у Криму пройшов за участю російської армії.