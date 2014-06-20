ЄС закликав Росію публічно підтримати мирний план Порошенка конкретними діями

Відповідна заява Зовнішньої служби ЄС розповсюджена у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

"Ми вітаємо президента Порошенко за його зусилля і закликаємо всі сторони використати цей час, щоб переломити тенденцію постійного погіршення безпеки та гуманітарної ситуації в Східній Україні. Всі сторони мають дотримуватися умови мирного плану та активно сприяти його реалізації", - говориться в заяві.

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Крім того, ЄС закликає Російську Федерацію "використати для цього весь свій вплив та публічно через конкретні дії підтримати цей план".

У заяві зазначається, що наступного понеділка Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорить останній розвиток подій та подальші кроки ЄС. ЄС нагадав, що цією метою на засідання запропошено виступити новопризначеного міністра закордонних справ Украіни Павла Клімкіна.