В Раді Європи назвали план Порошенка важливим кроком у напрямку миру
Генеральний секретар Ради Європи Торбйон Ягланд підтримує план президента України з врегулювання ситуації на сході.
Генеральний секретар Ради Європи Торбйон Ягланд вітає план президента України Петра Порошенка з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України.
"Президент Порошенко має повну підтримку його мирного плану для Східної України. Це - важливий крок у напрямку міцного миру і стабільності в Україні", - йдеться у заяві генсека Ради ЄС, переданій агентству УНІАН у суботу.
Ягланд вважає важливим, щоб зараз всі сторони утрималися від насильства та поважали права людини і верховенство права. "Тому я вітаю припинення вогню, оголошене президентом Порошенком. Я сподіваюся, що це дозволить як можна швидше розпочати необхідні переговори", - наголосив генсек Ради Європи.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 року «Про План Президента Україниз мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України».
План запроваджено з 22.00 20 червня по 22.00 27 червня 2014 року.
План складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не скоїв тяжких злочинів, а також звільнення заручників.
Зокрема, планується створити 10-кілометрову буферну зону на українсько-російському державному кордоні. Передбачено виведення незаконних збройних формувань, створення гарантованого коридору для виходу російських і українських найманців, роззброєння.
Також планується створити в структурі МВС підрозділи для здійснення спільного патрулювання.
Читайте такожЛатвія підтримає мирний план президента України
Згідно з планом, незаконно утримувані адміністративні будівлі в Донецькій і Луганській областях мають бути звільнені. Серед кроків також - відновлення діяльності місцевих органів влади, поновлення центрального теле- і радіомовлення у Донецькій і Луганській областях.
План передбачає кроки з децентралізації влади (шляхом обрання виконкомів, захист російської мови; проект змін до Конституції).