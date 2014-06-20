Порошенко оголосив про припинення на тиждень бойових дій в зоні проведення АТО

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час спілкування з жителями Святогорська Донецької області, повідомляється на сайті МВС.

За словами президента, бойові дії припиняються для того, щоб терористи могли скласти зброю, а ті, хто цього не зроблять, будуть знищені.

Президент уточнив, що сили АТО вестимуть бойові дії тільки у відповідь, тобто якщо бойовики нападатимуть.Читайте такожГеращенко: Представники Донбасу беззастережно підтримали план мирного врегулювання

Він також заявив, що найближчим часом на сході України почнеться відновлення будинків, пошкоджених під час боїв з терористами. Всі роботи з відновлення вестимуться за рахунок держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко пропонує мирний план з припинення конфлікту на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, план передбачає одностороннє припинення вогню з боку українських військових. Після цього бойовики мають скласти зброю, звільнити заручників і захоплені будівлі. Ті, хто не скоював тяжких злочинів, підпадають під амністію, російським найманцям буде надано коридор для повернення на батьківщину. «Припинення вогню» буде оголошено після завершення процесу відновлення повного контролю на українсько-російському кордоні, і триватиме незначний проміжок часу.