Врятовано трьох з шести осіб, які перебували в копанці на Донеччині

У Донецькій області врятовано 3 з 6 осіб, які перебували в копанці під час раптового підняття підземних вод.

Як повідомляє прес-служба Держслужби надзвичайних ситуацій, стан здоров’я постраждалих задовільний, від госпіталізації врятовані відмовилися.

Наразі доля інших 3-х гірників залишається невідомою. До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення Державної гірничорятувальної служби Міненерговугілля. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба ДСНС розмістила повідомлення, що у м. Кіровськ Донецької області під час несанкціонованого видобутку вугілля в копанці, на горизонті 90 м,сталося підняття підземних вод. У копанці перебували шестеро осіб.