На Донеччині під час видобутку вугілля в копанці загинули 6 осіб
12:19, 21 червня 2014Політика
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Шість людей загинули в результаті раптового підняття підземних вод.
REUTERS
У м. Кіровськ Донецької області 20 червня, під час несанкціонованого видобутку вугілля в копанці, на горизонті 90 м, внаслідок раптового підняття підземних вод, загинуло шестеро осіб.
Як повідомляє прес-служба Держслужби надзвичайних ситуацій, доля зниклих наразі залишається невідомою.
До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення Державної гірничорятувальної служби Міненерговугілля. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
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