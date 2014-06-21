На Донеччині під час видобутку вугілля в копанці загинули 6 осіб

У м. Кіровськ Донецької області 20 червня, під час несанкціонованого видобутку вугілля в копанці, на горизонті 90 м, внаслідок раптового підняття підземних вод, загинуло шестеро осіб.

Як повідомляє прес-служба Держслужби надзвичайних ситуацій, доля зниклих наразі залишається невідомою.

До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення Державної гірничорятувальної служби Міненерговугілля. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

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