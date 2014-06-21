Баррозу закликає Росію підтримати мирний план Порошенка словом і ділом

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу вітає мирні зусилля президента України Петра Порошенка та закликає Росію публічно та конкретними діями підтримати його план.

Про це Баррозу заявив у суботу в Таллінні під час зустрічі з прем'єр-міністрами балтійських країн, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми вітаємо заяву президента Порошенка про припинення вогню та 15 пунктів плану мирного врегулювання кризи у східній Україні. Ми вітаємо президента Порошенка за його зусилля і закликаємо всі сторони не упустити цей момент, щоб переломити тенденцію постійного погіршення безпеки та гуманітарної ситуації в східній Україні", - заявив президент ЄК.

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У цьому зв'язку він закликав всі сторони дотримуватися умови мирного плану та активно сприяти його впровадженню. "Ми закликаємо Російську федерацію використати для цього весь свій вплив та підтримати цей план публічно та конкретними діями", - заявив Баррозу.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 року «Про План Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України».

План запроваджено з 22.00 20 червня по 22.00 27 червня 2014 року.

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План складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не скоїв тяжких злочинів, а також звільнення заручників.

Зокрема, планується створити 10-кілометрову буферну зону на українсько-російському державному кордоні. Передбачено виведення незаконних збройних формувань, створення гарантованого коридору для виходу російських і українських найманців, роззброєння.

Також планується створити в структурі МВС підрозділи для здійснення спільного патрулювання.

Згідно з планом, незаконно утримувані адміністративні будівлі в Донецькій і Луганській областях мають бути звільнені. Серед кроків також - відновлення діяльності місцевих органів влади, поновлення центрального теле- і радіомовлення у Донецькій і Луганській областях.

План також передбачає кроки з децентралізації влади.