Мирний план Порошенка: зміцнення кордону, децентралізація та парламентські вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, план складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів, звільнення заручників.

Крім цього, планується створити 10-ти кілометрову буферну зону на українсько-російському державному кордоні.

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План передбачає виведення незаконних збройних формувань, створення гарантованого коридору для виходу російських і українських найманців, роззброєння.

Також планується створити в структурі МВС підрозділи для здійснення спільного патрулювання.

Згідно плану, незаконно утримувані адміністративні будівлі в Донецькій і Луганській областях мають бути звільнені.

Серед кроків також - відновлення діяльності місцевих органів влади, поновлення центрального теле- і радіомовлення у Донецькій і Луганській областях.

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План передбачає кроки з децентралізації влади (шляхом обрання виконкомів, захист російської мови; проект змін до Конституції).

Кандидатури керівників обласних державних адміністрацій будуть узгоджуватися з представниками Донбасу.

План передбачає проведення дострокових місцевих і парламентських виборів.

Також йдеться про програму створення робочих місць в регіоні і відновлення об'єктів промисловості і соціальної інфраструктури.