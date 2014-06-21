Путін підтримав припинення вогню на Донбасі, але засумнівався в життєздатності плану Порошенка

Президент Росії Володимир Путін вважає, що план мирного врегулювання Президента України Петра Порошенка без практичних дій, спрямованих на початок переговорного процесу не буде життєздатним і реалістичним.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Путін підтримує рішення Президента України Петра Порошенка про припинення вогню на південному сході України, а також оголошений ним намір вжити низку конкретних кроків для досягнення мирного врегулювання. Разом з тим глава Російської держави звертає увагу на те, що запропонований план без практичних дій, спрямованих на початок переговорного процесу, не буде життєздатним і реалістичним», - йдеться в повідомленні.

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Путін вважає неприпустимою ситуацію, коли вже після наказу про припинення вогню в результаті триваючого протиборства з українського боку на територію Росії потрапляють і вибухають боєприпаси, що завдає не лише майнову шкоду, а й наражає на небезпеку життя і здоров'я російських громадян.

«Оголошений мирний план Петра Порошенко не повинен носити характер ультиматуму ополченцям. Можливість, яка відкривається з припиненням бойових дій, має бути використана для початку конструктивних переговорів і досягнення політичних компромісів між протиборчими сторонами на сході України», - йдеться в повідомленні.

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Президент Росії закликає конфліктуючі сторони припинити будь-які бойові дії і сісти за стіл переговорів, зазначили в прес-службі Кремля.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10:00 27 червня.

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Таке рішення було прийнято для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинки АТО будуть носити виключно характер відповіді.

Втім, минулої ночі в Донецькій і Луганській областях терористи обстріляли з мінометів та іншої зброї українських прикордонників у пунктах пропуску та силовиків у місцях дислокації АТО.