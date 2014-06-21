Мирний план Порошенка підтримали Обама, Меркель, Кемерон та Олланд

Мирний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі схвально сприйнятий світовою спільнотою, заявив президент України Петро Порошенко.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, мирний план схвалили, зокрема, президент США Барак Обама, президент Франції Франсуа Олланд, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

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«Ми отримали потужну підтримку нашого плану і високу оцінку дій українських Збройних сил», - наголосив він.

Президент підкреслив, що зараз своїми скоординованими діями українські військовослужбовці демонструють, що «ми вміємо захищати державу».

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«Україна прагне миру та врегулювання ситуації мирним шляхом», - ще раз нагадав Порошенко.

Глава держави додав, що у разі недотримання умов мирного плану українські військові будуть діяти адекватно.