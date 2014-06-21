У Донецьку може пройти круглий стіл за участю представників РФ - заступник губернатора
21:03, 21 червня 2014Політика
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Про це заявив перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Андрій Ніколаєнко.
Ніколаєнко: "У Донецьку може пройти круглий стіл за участю представників РФ " / Фото: УНІАН
Наступного тижня в Донецьку може пройти круглий стіл з врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це сьогодні на з'їзді Партії розвитку в Києві заявив перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Андрій Ніколаєнко, який був присутній на заході в якості гостя, повідомляють "Новости Донбасса".
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«Ми не будемо забігати вперед, але є великі підстави вважати, що на наступному тижні ми зможемо організувати круглий стіл за участю Російської Федерації, але це вже буде в Донецьку», - сказав він.
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