У центрі Донецька бойовики присягнули на вірність «ДНР» (фото)

Сьогодні, 21 червня, на площі Леніна близько ста осіб з чотирьох збройних угруповань "ДНР", ("Оплот", батальйон "Новоросія", спецпідрозділ служби безпеки "ДНР", батальйон "Кальміус") прийняли присягу, текст якої був прийнятий учора на сесії самопроголошеного "Верховної ради".

Про це повідомляє місцеве видання 62.ua.

Текст присяги читав Павло Губарєв, на церемонії був присутній Олександр Бородай, Олег Царьов і Андрій Пургін.

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Ще близько двохсот людей прийшли на площу підтримати новобранців.

Виступаючи, Павло Губарєв назвав "утопічним" план Президента України Петра Порошенка про мирне врегулювання конфлікту в Донбасі.

"Порошенко не контролює ситуацію - найманці Коломойського продовжують звірствувати, і це перемир'я помилкове - ми його не розглядаємо.

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Для того, щоб сісти за стіл переговорів, нехай виведуть іноземні війська з території республік Донбасу, і визнання цих народних республік офіційним Києвом", - заявив Губарєв.