Порошенко: Закон про амністію буде запропоновано Раді найближчим часом

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час свого звернення.

Читайте такожПорошенко: У нас достатньо сил для вирішального удару (відеозвернення)

У п'ятницю Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма силовими підрозділами, які беруть участь в АТО на сході України.

Він також представив мирний план врегулювання ситуації.