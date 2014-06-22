Порошенко: Закон про амністію буде запропоновано Раді найближчим часом

02:18, 22 червня 2014
Політика
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Закон про непритягнення до кримінальної відповідальності тих, хто складе зброю і не здійснював тяжких злочинів, буде запропонований Верховній Раді найближчим часом.

Фото: УНИАН

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час свого звернення.

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У п'ятницю Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма силовими підрозділами, які беруть участь в АТО на сході України.

Він також представив мирний план врегулювання ситуації.

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