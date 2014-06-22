Тимчук: терористи продовжують атакувати позиції силовиків в зоні АТО

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За ніч кілька разів був обстріляний аеродром в Краматорську, який зайнятий силами АТО. Обстріл вівся з автоматичних гранатометів АГС-17 і стрілецької зброї. Здійснено обстріл трьох блок-постів сил АТО під Слов'янськом", - написав Тимчук.Читайте такожПорошенко: Армія буде діяти у випадку недотримання терористами умов мирного плану

Крім цього, обстріляна військова частина в Артемівську. Тут також працювали міномети і снайпера терористів. Всю ніч йшов обстріл блок-посту сил АТО під Червонопартизанском (Луганська обл.). Терористами застосовувалося стрілецьку зброю і міномети.

Тривають спроби бойовиків відбити у сил АТО позиції у Ямполя і Закотного (Донецька область).