Вночі на Луганщині українські прикордонники відбили атаку терористів

Про ц е повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Так, учора ввечері та сьогодні вночі в Луганській області відбулися напади з боку сепаратистів. Зокрема з 22.00 21.06.14 до 03.30 22.06.14 в районі населеного пункту Червонопартизанськ Луганської області відбулось бойове зіткнення з сепаратистами, які відкрили вогонь з мінометів, РПГ та стрілецької зброї. В результаті зіткнення підрозділи Держприкордонслужби у взаємодії з Міністерством оборони напад відбили", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ ході боїв з терористами в зоні закритого пункту пропуску «Должанський» був поранений митник РФ

Крім того з 03.50 до 04.10 22 червня в районі населеного пункту Бірюкове Луганської області група сепаратистів здійснила спробу нападу на блокпост, однак внаслідок допомоги підрозділів Збройних сил України напад терористів також був відбитий.

Під час зіткнень одного прикордонника поранено.