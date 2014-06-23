Сьогодні бойовики можуть оголосити «амністію» для деяких заручників на Луганщині - ЗМІ

"Джерела в середовищі «ополченців ЛНР» стверджують, що в понеділок 23 червня «владою республіки» буде оголошена «амністія». У цей день, начебто, будуть переглянуті справи заручників. Ті, чиї "злочини" будуть вважатися представниками «ЛНР» не надто тяжкими, будуть відпущені на свободу", -йдеться в повідомленні informator.lg.ua.Читайте такожУ Міноборони кажуть, що полонену льотчицю от-от звільнять

Нагадаємо, протягом тижня з 15 по 22 червняз полону терористів на Донбасі були звільнені 10 військовослужбовців.