Сьогодні бойовики можуть оголосити «амністію» для деяких заручників на Луганщині - ЗМІ
07:17, 23 червня 2014Політика
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23 червня бойовики можуть оголосити «амністію» для заручників на Луганщині, повідомляють місцеві ЗМІ.
REUTERS
"Джерела в середовищі «ополченців ЛНР» стверджують, що в понеділок 23 червня «владою республіки» буде оголошена «амністія». У цей день, начебто, будуть переглянуті справи заручників. Ті, чиї "злочини" будуть вважатися представниками «ЛНР» не надто тяжкими, будуть відпущені на свободу", -йдеться в повідомленні informator.lg.ua.Читайте такожУ Міноборони кажуть, що полонену льотчицю от-от звільнять
Нагадаємо, протягом тижня з 15 по 22 червняз полону терористів на Донбасі були звільнені 10 військовослужбовців.
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