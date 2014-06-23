ЄС до п’ятниці очікує від РФ реальної підтримки мирного плану, інакше будуть санкції – МЗС Британії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Хейг заявив сьогодні в Люксембурзі напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«До п’ятниці ми будемо мати можливість подивитися, як Росія реагує на мирний план. Росія, президент Путін не повинні мати сумнівів, що в ЄС ми готові вжити заходів. Багато роботи було зроблено (з підготовки санкцій). Якщо буде необхідно, ми готові вжити ці заходи», - заявив він.Читайте такожСША: Росію чекають санкції та ізоляція, якщо вона не підтримає мирний план України

Глава МЗС Великої Британії назвав мирний план президента Порошенка «сильним та дуже хорошим». «Ми сподіваємося, що зараз всі, включаючи Росію, будуть працювати над цим», - наголосив він.

У цьому зв’язку Хейг звернув увагу на слова президента Путіна про підтримку цього плану. «Ми очікуємо, що ці слова будуть перетворені Росією у дії. Ми очікуємо, що Росія вживе реальних дій, щоб припинити потік озброєння через кордон на сході України, нелегальні збройні угруповання. Для цього є можливості. ЄС буде здатний ухвалити подальші санкції стосовно Росії», - заявив міністр.