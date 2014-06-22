Терористи ігнорують мирний план Порошенка: за добу на сході обстріляно 7 блокпостів силовиків
12:57, 22 червня 2014Політика
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Впродовж останньої доби бойовики обстріляли сім блокпостів українських військових у зоні антитерористичної операції. Терористичні угруповання продовжують облаштовувати нові бази, опорні пункти.
РНБО: терористи ігнорують мирний план Порошенка: за добу на сході обстріляно 7 блокпостів силовиків
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Володимир Чеповий сьогодні на брифінгу в Києві.
"За останню добу бойовиками було обстріляно сім блокпостів українських військових", - сказав він.Читайте такожТимчук: терористи продовжують атакувати позиції силовиків в зоні АТО
За словами Чепового, не дивлячись на оголошене перемир’я, терористичні угруповання продовжують облаштовувати нові бази, опорні пункти.
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