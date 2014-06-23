У Маріуполі знищили цех, де друкували газети терористів
15:40, 23 червня 2014Політика
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22 червня ц.р. невідомими в балаклаві і камуфляжі було знищено у звільненому від сепаратистів Маріуполі на Донеччині готову для розповсюдження партію листівки «Новоросія», що є «друкованим органом» терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».
Тираж вісника терористів в більш ніж 5 тисяч примірників був виявлений в покинутому приміщенні непрацюючого підприємства разом з копіювальною технікою, на якій також виготовлялися пропагандистські листівки під назвою «Вісник Новоросії. Ваш ввічливий листоноша».
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Невідомі особи з використанням бейсбольних бит і арматури знищили друкарське обладнання, а також підпалили «коктелями молотова» виготовлену пропагандистську продукцію і підготовлений до друку папір.
Після знищення підпільного поліграфічного цеху, на фасаді будівлі були залишені написи «Не хочу в СССР» і «Сепары ПНХ»
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