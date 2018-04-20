Янукович – вдався до реваншу, Ющенко – програв, Тимошенко - виграла

La Vanguardia (Іспанія)

"Дві українські душі"

Питання полягає в тому, до якої з двох душ схилиться в результаті Ющенко при формуванні коаліційного уряду

Україна розділена між тими, хто як і раніше пов`язує майбутнє країни з російською душею, основоположною частиною якої вони себе вважають, і тими, хто дивиться на захід і Європу як єдиний вихід, тими, хто вважає слов`янську душу баластом, якого необхідно позбутися. Саме такий підсумок виборів, що відбулися в неділю, процедура проведення яких повністю задовольнила міжнародних спостерігачів.

У міру уточнення результатів голосування, виразніше виглядає те покарання, якому піддався Президент Віктор Ющенко: його партія, що набрала трохи більш як 16,5%, опинилася на третьому місці, потерпівши нищівну поразку від колишнього президента (так у тексті. - УНІАН) Віктора Януковича (з більш як 27%) і колишнього союзника Юлії Тимошенко (понад 23,5%). Герой Помаранчевої революції, який шістнадцять місяців тому усунув від влади Януковича, був покараний за зраду основних ідей масових київських виступів 2004 року: відхід від боротьби з корупцією та від зближення із Заходом. Більш того, він виступив проти свого союзника - популярного і радикально налаштованого щодо зближення з Заходом Тимошенко, - яку відправив у відставку з поста прем`єр-міністра, для чого, без роздумів, пішов на зближення зі своїм головним проросійським суперником.

Питання полягає в тому, до якої з двох душ схилиться врешті Ющенко при формуванні коаліційного уряду. Перша, російська, - душа традиційна, така, що дає більше стабільності, підтвердженням чому слугують укладені в січні угоди, котрі поклали край “газовій війні” після того, як Москва пригрозила Києву припинити постачання дешевих енергоносіїв. І напроти, європейська душа - це вибір, який для багатьох українців припускає можливість компенсувати одвічне російське ярмо і вирушити у вільний політ. І цю можливість ЄС та НАТО розігрують до кінця. Усе вказує на те, що Ющенко зробить свій вибір на користь ліберальнішої і проєвропейски налаштованої партії Юлії Тимошенко. Але не варто й відкидати можливість його зближення з більш класичною позицією Януковича, фаворита Путіна. Тінь, яку кидає на Україну Москва, дуже довга”.

Агенція ДПА (Німеччина)

“Відновлений союз БЮТ, Нашої України та Соцпартії означатиме воскресіння проєвропейського уряду, що виник у результаті Помаранчевої революції на початку 2005 року з однією ключовою різницею – цього разу Тимошенко та її партія будуть старшими, а не молодшими партнерами”.

“Санді Таймс” (Великобританія) подає застереження одного дипломата з Європейського Союзу щодо можливості розпуску парламенту: “Якщо Президент розпустить парламент тому, що йому не сподобається перспектива одного з політиків, що був чесно обраний людьми, стати прем’єр-міністром, - це викличе занепокоєння долею української демократії”.

“Шпігель” (Німеччина)

“Партія популярної в народі Юлії Тимошенко впевнено здобуває друге місце на парламентських виборах, а політична сила Ющенка зазнає гіркої поразки... “Наша Україна” заявила, що готова до переговорів про коаліцію з Тимошенко, але за словами Безсмертного, лише партія з більшою кількістю голосів має висунути кандидатуру прем’єра. Це буде партія Тимошенко”.

“Ліберасьон” (Франція) опублікувала матеріал під заголовком “Юлія Тимошенко рятує “помаранчеву” Україну”.

“... Ющенко і Тимошенко “повинні дійти згоди, або щонайменше - спробувати це зробити. Інакше виборці їм цього не пробачать”.

“Guardian”, Великобританія

“Майбутнє все ще помаранчеве

...Єдиною несподіванкою на виборах 26 березня виявився низький результат партії Ющенка "Наша Україна". Очікувалося, що вона вестиме вперту боротьбу з Блоком Юлії Тимошенко за друге місце, насправді Тимошенко отримала переконливу перемогу, набравши приблизно 23%. Цей результат посилить її позиції при затвердженні кандидатури прем`єр-міністра під час переговорів з Ющенком про формування коаліції...

Нова Конституція передбачає передачу багатьох повноважень від президента прем`єр-міністрові, а самого прем`єр-міністра і міністрів (за винятком міністра закордонних справ і міністра оборони) призначатиме парламентська більшість. Така більшість має бути сформована протягом 30 днів після виборів, інакше президент має право розпустити парламент.

Цей обмежений термін має стати додатковим стимулом для Тимошенко і Ющенка при формуванні коаліції та узгодженні розподілу портфелів в уряді. Хоча Янукович спробує створити коаліцію з Ющенком, сьогодні найбільш імовірним результатом виборів виглядає друга спроба організувати ефективну роботу коаліції зразка 2004 року, на цей раз з Юлією Тимошенко в ролі лідера”.