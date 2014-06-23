Російські ЗМІ: Терористи зобов'язуються дотримуватися перемир'я до 27 червня

Про це заявив на переговорах про врегулювання конфлікту на південному сході України самопроголошений "прем'єр" "ДНР" Олександр Бородай, повідомляє РИА Новости.

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«Ми у відповідь на припинення вогню з боку Києва зобов'язалися припинити вогонь до 27 червня», - сказав він.

За його словами, в разі припинення вогню «ми зможемо домовитися і перейти, принаймні, почати консультації про ведення переговорів про мирне врегулювання конфлікту».

«Пересування військ на території республік також припиняється, як і застосування вогню - режим тиші», - сказав Бородай.

Він висловив сподівання, що спостерігати за дотриманням даного режиму буде Російська Федерація.

Як повідомляв УНІАН, за останню добу терористи на сході України порушили режим припинення вогню понад 30 разів.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої поінформував про ситуацію на сході України.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами Порошенка, незважаючи на припинення вогню в рамках його мирного плану, бойовики не склали зброю і продовжують обстріл блокпостів та опорних пунктів українських Збройних сил. "За останні 24 години терористи 9 разів обстріляли українських військових. Усього ж бойовики порушили режим припинення вогню 31 раз", - повідомив Порошенко.