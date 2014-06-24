Нацгвардія: вранці бойовики обстріляли околиці Слов'янська, поранено 2 військових
11:47, 24 червня 2014Політика
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Сьогодні з 7.45 до 8.00 бойовики провели мінометний обстріл на північних околицях Слов'янська, поблизу населеного пункту Іванівка.
фото Facebook Ігор Савчук
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії, на блокпосту несуть службу військовослужбовці збройних сил та Нацгвардії. В ході обстрілу 2 військовослужбовців були поранені.
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Протягом останньої доби як мінімум 4 рази були обстріляні блокпости Національної гвардії поблизу Слов'янська.
Поблизу Билбасівки Слов'янського району силами підрозділів Нацгвардії формується додатковий блокпост.
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