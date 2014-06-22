Бойовики на Донбасі продовжують збройні атаки - спільна заява МЗС та МОУ

На цьому наголошується у спільній заяві міністерств закордонних справ та оборони України, повідомляє Департамент інформаційної політики МЗС.

У документі зазначено, що першим кроком став наказ Президента Збройним Силам, Національній гвардії, прикордонникам і підрозділам Міністерства внутрішніх справ України в односторонньому порядку припинити вогонь.

«Курс на встановлення миру дотримується Україною неухильно», - підкреслено у заяві.

Її автори нагадали, що позиція Порошенка знайшла одностайну підтримку всього міжнародного співтовариства.

Читайте такожУ Луганській області прикордонники разом з військовими ЗСУ відбивають атаку терористів«Лише за одну ніч 22 червня силами незаконних збройних формувань було вчинено 11 обстрілів позицій Збройних Сил України в районі Краматорська, Слов’янська, Артемівська та інших міст. Упродовж дня бойовики вчинили послідовну серію нападів і мінометних штурмів на українських прикордонників в районі населених пунктів Червонопартизанськ, Бірюкове та Ноздрівка на Луганщині. Провокації продовжуються», - зазначено в заяві.

В документі підкреслюється, що «бандитські замахи терористів, націлені на ескалацію становища, вимагають негайного і рішучого міжнародного засудження».

Україна звертається до всіх іноземних партнерів із закликом підтримати послідовні зусилля нашої держави для відновлення миру та безумовну реалізацію положень Женевської заяви від 17 квітня ц.р. усіма її сторонами.

Читайте такожКравчук, Кучма і Ющенко закликають Путіна підкріпити конкретними діями схвалення мирного плану «Головна вимога стосується Росії. Наша держава разом з усім міжнародним співтовариством очікує від Російської Федерації реальної і діяльної підтримки мирного плану Президента України, ефективного захисту кордону від терористів та застосування всього безумовного впливу на незаконні терористичні угруповання на сході країни для негайного припинення вогню та складення ними зброї. Будь-яке заохочення терористів матиме критичні наслідки», - зазначено у документі.

Я к повідомляв УНІАН, 20 червня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10:00 27 червня.

Таке рішення було прийнято для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинки АТО будуть носити виключно характер відповіді.

Втім, терористи продовжили обстрілювати з мінометів та іншої зброї українських прикордонників у пунктах пропуску та силовиків у місцях дислокації АТО.