В РНБО запевняють, що Україна не веде переговорів з бойовиками

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) запевнили, що так звана «Донецької народної республіки» не виступає стороною переговорного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на прес-конференції.

«Триває робота тристоронньої контактної робочої групи за участю представників України, ОБСЄ та РФ з реалізації мирного плану президента України Петра Порошенка. Робота групи продовжується, вона дуже позитивно оцінена міжнародними партнерами», - зазначив він.

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«Другий президент України Леонід Кучма представляє українську сторону в роботі тристоронньої контактної групи», - заявив речник РНБО.

«Офіційно українська сторона не веде і буде вести переговори з бойовиками, терористами і диверсантами», - повідомив він, додавши, що «так звана «ДНР» не є стороною переговорів».