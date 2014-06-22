Україна суворо дотримуватиметься мирного плану з врегулювання конфлікту на сході - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив президент України Петро Порошенко сьогодні в коментарі журналістам після вшанування пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні біля Меморіалу Вічної Слави.

Глава держави підкреслив, що день початку війни є одним із найбільш тяжких днів української історії. «22 червня - це день, який навчив український народ найбільше любити мир, день, який нагадує нам всім про страхи і жахіття війни”, - сказав президент.

Він зауважив, що обидва його діди були на війні, один завершив її у Празі, другий - у Німеччині. Один з дідів його дружини загинув під час війни.

“Для нас у родині цей день є нагадуванням про жахи війни”, - сказав президент.Читайте такожПорошенко: наш народ переміг у Другій світовій війні і ми з гідністю пройдемо суворі випробування й тепер

“У нас завжди шанували дідів, предків, і знали, якою ціною завойований мір. На жаль, на сьогоднішній день питання війни знову стало реальністю в Україні. Запах, сморід війни сьогодні в повітрі”, - сказав Порошенко, додавши, що саме тому він позавчора під час перебування під Слов'янськом в зоні АТО прийняв рішення дати миру шанс.

Він нагадав, що відбулося одностороннє припинення вогню з боку українських Збройних сил, національної гвардії і прикордонників.Читайте такожТерористи ігнорують мирний план Порошенка: за добу на сході обстріляно 7 блокпостів силовиків

Президент пообіцяв, що цього режиму вони суворо дотримуватимуться до 27 числа. “Ми на сьогоднішній день робимо все можливо для того, щоб переконати тих, хто живе на Донбасі, що вони є і будуть найціннішими нашими громадянами, ми гарантуємо їм безпеку і мирний план президента, налаштований на те, щоб зберегти мир, скласти зброю і шляхом переговорів відновити єдину цілу державу. Я не маю жодного сумніву, що цей святий день є найкращим, щоб приступити до миру”, - сказав Порошенко.