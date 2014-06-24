Кучма розказав Порошенку про перебіг переговорів у Донецьку

Як відомо, результатом цього стало те, що було підтримано рішення про режим припинення вогню, розпочато діалог про звільнення заручників.

Також, сторони досягли згоди про співробітництво з місією ОБСЄ, допуск спостерігачів, в тому числі з Росії, на блокпости, проведення набору гуманітарних акцій (відновлення водопостачання, газогіну, енергозабезпечення міст Донецької та Луганської областей). Крім того, досягнуто домовленість про проведення наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у найближчий час.

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Петро Порошенко переконаний, що згода з боку сепаратистів на чотириденне припинення вогню в рамках реалізації мирного плану, дає надію мирним шляхом відновити життя на сході України. Водночас, Президент зазначив, що протягом 23 червня режим припинення вогню поки не виконувався, що свідчить про відсутність єдиного центру прийняття рішень та координацію між бойовиками.

Петро Порошенко ще раз підтвердив готовність української сторони до виконання всіх пунктів мирного плану, наголосивши на необхідності відбудови економіки Донбасу, створення робочих місць, відбудови за рахунок житла для тих, хто його втратив.

Леонід Кучма запевнив Президента Петра Порошенка, що використає весь свій вплив для досягнення компромісу заради майбутнього України і повного припинення насильства на її території.