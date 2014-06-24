Порошенко схвалив відмову Путіна від використання військ на території України
14:07, 24 червня 2014Політика
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Президент України вважає першим практичним кроком звернення Президента Росії щодо скасування рішення про використання військових сил РФ на території України.
REUTERS
Президент України вважає звернення Володимира Путіна до Ради Федерації щодо скасування рішення про використання військових сил РФ на території України від 1 березня 2014 - першим практичним кроком після офіційної підтримки Президентом Росії мирного плану України з врегулювання ситуації на Донбасі.
Глава держави звернувся до спікера Верховної Ради Олександра Турчинова з пропозицією переговорити з Валентиною Матвієнко щодо розгляду цього питання на найближчому засіданні Ради Федерації.
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