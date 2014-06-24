Порошенко схвалив відмову Путіна від використання військ на території України

Президент України вважає звернення Володимира Путіна до Ради Федерації щодо скасування рішення про використання військових сил РФ на території України від 1 березня 2014 - першим практичним кроком після офіційної підтримки Президентом Росії мирного плану України з врегулювання ситуації на Донбасі.

Глава держави звернувся до спікера Верховної Ради Олександра Турчинова з пропозицією переговорити з Валентиною Матвієнко щодо розгляду цього питання на найближчому засіданні Ради Федерації.