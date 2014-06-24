Путін скасовує дозвіл на використання збройних сил РФ в Україні. Порошенко схвалив

13:15, 24 червня 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін вніс пропозицію до ради федерації (РФ) про скасування дозволу на використання збройних сил країни на території України.

фото REUTERS

Цю пропозицію Володимир Путін зробив до відльоту в Відень.

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Як говориться в повідомленні прес-служби Кремля, на ім'я голови РФ Валентини Матвієнко направлено лист, в якому пропонується скасувати постанову ради федерації № 48-ФЗ від 1 березня 2014 про використання збройних сил Росії на території України.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, цю пропозицію внесено до СФ "з метою нормалізації обстановки і врегулювання ситуації в східних регіонах України, а також у зв'язку з початком тристоронніх переговорів з даного питання".

У свою чергу в прес-службі верхньої палати російського парламенту повідомили, що в середу, 25 червня, пропозиція президента буде задоволена.

Президент України Петро Порошенко вважає рішення Путіна першим практичним кроком Росії у процесі подолання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Володимира Путіна про можливість введення військ в Україну.

Нагадаємо, що 23 червня Рада ЄС з питань закордонних справ закликала Росію застосувати свій вплив на сепаратистів на сході України задля припинення вогню та звільнення полонених членів місії ОБСЄ.

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