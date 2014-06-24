Міліція Чернігівської області направила в зону АТО понад 30 тон продовольства

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області, кожні 10 днів за підтримки благодійників, органів місцевого самоврядування правоохоронці комплектують вантажівку, що відправляється у зону конфлікту.

”Керівництво УМВС України в Чернігівській області направило у Донецьку та Луганські області уже більше 30 тонн продуктів, питної води та предметів першої необхідності для міліціонерів і спецпризначенців, які виконують завдання в рамках проведення антитерористичної операції”, - підкреслили у СГЗ.

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Правоохоронцям передають консерви, крупи, макаронні вироби і навіть солодощі.

На блок-постах в Луганській і Донецькій областях несе службу вже друга ротація зведеного загону УМВС в Чернігівській області, сформованого з числа бійців патрульної служби, ”Грифону” та підрозділу особливого призначення і спецпідрозділу ”Чернігів”.

Правоохоронці також патрулюють міста і села, контролюють рух транспорту, надають допомогу в евакуації мирних жителів із зони бойових дій. Усі вони повністю екіпіровані засобами захисту, бронежилетами 4-5 класу та необхідним озброєнням. Також чернігівські правоохоронці повністю забезпечені двома комплексами обмундирування – від головних уборів до берців, а ще теплими речами і спальними мішками, карематами, дощовиками, лопатками, флягами, котелками.