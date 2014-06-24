У Києві добровольці батальйону "Азов" прийняли присягу і вирушили в зону АТО

Вчора у Києві добровольці батальйону "Азов" відправились до зони АТО.

Батальйон «Азов» створений 4 травня 2014 року у Бердянську, як і інші спеціальні батальйони МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України про формування спеціальних підрозділів міліції з охорони громадського порядку з залученням до них цивільних осіб та людей, які мають досвід військової служби.