У Києві добровольці батальйону "Азов" прийняли присягу і вирушили в зону АТО
07:39, 24 червня 2014Політика
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Добровольці з батальйону "Азов" прощалися із сім'ями на Софійській площі перед відправкою в зону АТО на схід України.
В Киеве добровольцы батальона "Азов" приняли присягу и отправились в зону АТО / Фото: УНИАН
Вчора у Києві добровольці батальйону "Азов" відправились до зони АТО.
Батальйон «Азов» створений 4 травня 2014 року у Бердянську, як і інші спеціальні батальйони МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України про формування спеціальних підрозділів міліції з охорони громадського порядку з залученням до них цивільних осіб та людей, які мають досвід військової служби.
УНИАН
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