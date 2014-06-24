Під Слов'янськом бойовики збили український вертоліт Мі-8, загинули 9 осіб

Під Слов'янськом біля гори Карачун терористи збили український військовий вертоліт Мі-8.

Про це повідомив керівник групи "Інформаційне Спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Вертоліт збитий терористами з ПЗРК", - уточнює він.

За попередніми даними, загинули 9 військовослужбовців, у тому числі 3 члени екіпажу.

Про загиблих військових також написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Гнап.