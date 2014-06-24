Під Слов'янськом бойовики збили український вертоліт Мі-8, загинули 9 осіб
18:23, 24 червня 2014Політика
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За словами очевидців, вертоліт підбили при зльоті з гори.
Збитий вертоліт Мі-8 / facebook.com/ravreba
Під Слов'янськом біля гори Карачун терористи збили український військовий вертоліт Мі-8.
Про це повідомив керівник групи "Інформаційне Спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Вертоліт збитий терористами з ПЗРК", - уточнює він.
За попередніми даними, загинули 9 військовослужбовців, у тому числі 3 члени екіпажу.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Про загиблих військових також написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Гнап.
Допис by Дмитро Гнап.
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