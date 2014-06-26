Асоціацію з Україною на саміті ЄС підпишуть після Грузії та Молдови

Дводенний саміт ЄС (26-27 червня), на якому буде підписано в цілому Угоду про асоціацію з Україною та угоди з Грузією і Молдовою, розпочнеться сьогодні в другій половині дня з церемонії, присвяченій сторіччю початку Першої світової війни.

Як передає кореспондент УНИІАН, глави держав та урядів країн-членів ЄС почнуть прибувати до музею Першої світової війни, що знаходиться в Іпрі (Бельгія) з 16.30. Церемонія розпочнеться наприкінці дня, після чого відбудеться неформальна вечеря.

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Основна частина саміту розпочнеться завтра зранку – лідери ЄС почнуть з’їжджатися до будинку Ради ЄС, відомого від назвою Юстус Ліпсіус (Justus Lipsius, видатний бельгійський філолог та гуманіст 16 сторіччя) з 8-ї години ранку.

Розпочнеться саміт о 9-й підписанням угод. Згідно із заявленим порядком денним, першою буде підписано Угоду про асоціацію з Грузією, потім – з Молдовою і третьою буде завершено підписання Угоди про асоціацію з Україною в цілому.

Після цієї церемонії підписання саміт продовжить свою роботу в режимі робочої сесії і завершиться робочим ланчем.