Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС

Україна та Європейський Союз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, Угоду підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та 28 лідерів країн Європейського Союзу.

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Яценюк та Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей виступили з промовами.

Як повідомлялося, Україна та ЄС планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада 2013 року. За тиждень до підписання уряд призупинив процес євроінтеграції. Це спричинило масові акції протесту в Україні, які завершились усуненням выд влади президента Віктора Януковича.

Яценюк заявив учора, що підписання політичної частини Угоди про асоціацію є першим кроком до набуття Україною членства в Європейському Союзі у майбутньому.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, розділи Угоди, які були підписані, складаються з: Преамбули, Статті 1, Заголовків І (Загальні принципи), ІІ (Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співпраця і зближення у зовнішній та безпековій політиках) та VII (Інституційні, загальні та заключні положення)

У Представництві ЄС заявили, що «підписання Угоди підкреслює рішучу підтримку України у ці важкі часи з боку Європейського Союзу. Глави держав і урядів ЄС також підтвердили свою рішучість підписати решту положень Угоди. Водночас незабаром ЄС тимчасово скасує митні збори на український експорт до Євросоюзу. Ці кроки є доказом обопільного бажання ЄС і України до побудови тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції».

Довідка УНІАН. Україна та ЄС планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада 2013 року. За тиждень до підписання уряд призупинив процес євроінтеграції. Це спричинило масові акції протесту в Україні, які завершились усуненням від влади президента Віктора Януковича.