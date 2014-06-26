США у найближчі дні передадуть 2 тисячі бронежилетів для українських військових - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол США Джеффрі Пайєтт сьогодні журналістам у Києві.

“Зазначу про наш намір у найближчі кілька днів доставити сюди 2 тисячі бронежилетів для українських військових”, - сказав він.

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Посол запевнив, що США будуть і надалі продовжувати партнерство з українськими ЗС.

“Йдеться як про надання устаткування і техніки нелетального призначення, але, що є важливішим, це допомога з удосконалення підготовки та тренувань військових”, - заявив Пайєтт.