США у найближчі дні передадуть 2 тисячі бронежилетів для українських військових - посол
14:28, 26 червня 2014Політика
0 0
США мають намір передати 2 тис. бронежилетів військовослужбовцям Збройних сил України.
США планують у найближчі дні передати 2 тисячі бронежилетів українським військовим / zr.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол США Джеффрі Пайєтт сьогодні журналістам у Києві.
“Зазначу про наш намір у найближчі кілька днів доставити сюди 2 тисячі бронежилетів для українських військових”, - сказав він.
Читайте такожБронежилети військових не бере ані пістолет Макарова, ані АК-74 - Міноборони
Посол запевнив, що США будуть і надалі продовжувати партнерство з українськими ЗС.
“Йдеться як про надання устаткування і техніки нелетального призначення, але, що є важливішим, це допомога з удосконалення підготовки та тренувань військових”, - заявив Пайєтт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter