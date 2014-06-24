Бійці ВСУ в зоні бойових дій забезпечені бронежилетами на 62%

Українські військовослужбовці Збройних Сил України у зоні АТО забезпечені бронежилетами на 62%.

Про це повідомив старший офіцер відділу з розробки військової форми одягу Міністерства оборони, полковник Андрій Невідомий, передає ЛІГАБізнесІнформ.

"Зараз у зоні АТО забезпечені бронежилетами 62% бійців (не рахуючи бійців Нацгвардії та добровольчих загонів, - Ред.)", - сказав Невідомий.

За словами полковника, це все бронежилети, які вже були закуплені після початку АТО або перебували на забезпечення ЗСУ плюс спонсорська допомога. На даний момент в зону АТО вже поставлені 4650 бронежилетів.

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За словами т.в.о. заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних закупівель Міноборони полковника Олександра Данильчика, до кінця червня цю кількість буде доведено до семи тисяч бронежилетів.

"До 30 липня в зону АТО завезуть ще плюс 10080 бронежилетів, та загальна кількість бронежилетів складе 17080".

На питання журналістів, за чий рахунок йде закупівля бронежилетів, Данильчик уточнив: "Це кошти лише з резервного фонду, який був виділений на потреби армії в розмірі 145 млн грн. З них 118 млн грн йдуть безпосередньо на закупівлю бронежилетів".