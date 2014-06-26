МВС оголосило в розшук Рената Кузьміна

Відповідна інформація опублікована на сайті МВС. Раніше виконувавший обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький заявляв, що стосовно Рената Кузьміна відкрито 2 кримінальні провадження.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Головне слідче управління Генеральної прокуратури розпочало досудове розслідування за фактом організації в 2010 році колишнім першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним незаконного затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.