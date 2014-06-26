ЄС підтримує Україну у реалізації мирних ініціатив - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Петро Порошенко заявив, коментуючи зустріч з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер та генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

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«Сьогодні в залі була продемонстрована підтримка та повне розуміння поточної ситуації в Україні, мирних ініціатив президента», - сказав Порошенко.

За його словами, Рада Європи готова надати Україні «надзвичайно важливу консультативну і експертну допомогу».

«Генеральний секретар РЄ чітко сказав, що він разом з нами в реалізації мирного плану і проведенні реформ», - підкреслив Порошенко.

Президент також повідомив, що під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо відновлення роботи міжнародної панелі розслідування Ради Європи для забезпечення об’єктивного розслідування подій, які відбулися на Майдані18-20 лютого та у Одесі 2 травня.

«Це продемонструє всьому світові прозорість української влади у встановленні істини і притягненні до відповідальності як тих, хто вбивав людей на Майдані, так і тих, хто винен у подіях в Одесі», - наголосив глава держави.