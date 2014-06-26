Держприкордонслужба: Терористи розставляють розтяжки довкола місць дислокації прикордонпідрозділів

У Державній прикордонній службі України відзначають, що терористи на сході України використовують проти прикордонників засоби, що застосовуються під час партизанських воєн.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, останнім часом все частіше прикордонники виявляють довкола місць дислокації своїх підрозділів вибухові пристрої та розтяжки.

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Фахівці відзначають високий професіоналізм тих, хто встановлював ці пастки. Усі сходяться на думці, що мирні жителі не можуть мати навичок подібного мінування територій.