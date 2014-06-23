Держприкордонслужба здійснює переведення системи логістики до умов бойових дій

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби, для цього на місцях проведення активних дій іа дислокування підрозділів створено оперативні штаби матеріально-технічного забезпечення, які здійснюють оперативне та своєчасне забезпечення підрозділів матеріальними засобами. Для більш швидкої доставки майна у підрозділи процес закупівлі необхідного проводиться на місцях.

На сьогодні вже виконано значний обсяг робіт щодо комплектування, озброєння, забезпечення бойової підготовки мобільних та оперативно-бойових застав для посилення ними оборони східного кордону, йдеться у повідомленні.

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Активізовано забезпечення прикордонників бронежилетами, шоломами, продуктами харчування та іншим майном.