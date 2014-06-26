За добу бойовики сім разів атакували позиції українських силовиків - Міноборони
17:11, 26 червня 2014Політика
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Обстановка у районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою.
Reuters
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, незважаючи на оголошення українською стороною режиму припинення вогню, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати блокпости та здійснювати збройні напади на колони підрозділів силових структур України у Донецькій та Луганській областях.
Читайте такожТерористи напали на міліціонерів біля аеропорту в ЛуганськуЗокрема, згідно з повідомленням, протягом доби терористи скоїли сім обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України в районі населених пунктів Слов’янськ, Крива Лука, Краматорськ.
Раніше вже повідомлялося, що бойовики атакували Краматорський аеродром.
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