За добу бойовики сім разів атакували позиції українських силовиків - Міноборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, незважаючи на оголошення українською стороною режиму припинення вогню, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати блокпости та здійснювати збройні напади на колони підрозділів силових структур України у Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожТерористи напали на міліціонерів біля аеропорту в ЛуганськуЗокрема, згідно з повідомленням, протягом доби терористи скоїли сім обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України в районі населених пунктів Слов’янськ, Крива Лука, Краматорськ.

Раніше вже повідомлялося, що бойовики атакували Краматорський аеродром.