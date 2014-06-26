Українські військові відбили напад бойовиків на аеродром Краматорська

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Там немає зараз бою. Був збройний напад сьогодні зранку. І він відбитий”, - сказав Лисенко.

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За його словами, всього протягом минулої доби на Донеччині і Луганщині бойовики 7 разів обстрілювали блокпости і позиції українських військових, які беруть участь в АТО. Зокрема, в містах Слов'янськ, Крива Лука, Краматорськ, село Іванівка Донецької області.

Ці атаки відбиті, зазначив Лисенко, зауваживши, що поблизу Донецька 10 озброєних осіб обстріляли ще один блокпост, внаслідок атаки один з бойовиків вбитий, з української сторони втрат немає.