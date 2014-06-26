ДПтС спростовує захоплення терористами жіночої колонії на Луганщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДПтС України в Луганській області.

«У мережі Інтернет поширюється інформація про захоплення Червонопартизанської виправної колонії управління ДПтС України в Луганській області (№ 68) бойовиками ЛНР», - зазначили у відомстві, наголосивши, що ця інформація не відповідає дійсності.

Читайте такожУ Краматорську бойовики не дали евакуювати з дитбудинку 35 хворих дітей

За даними прес-служби, у зв’язку з бойовими діями неподалік колонії, під час яких лунають вибухи та кулеметні черги, з метою захисту життя та здоров’я засуджених їх переводять в безпечні місця – укриття, що передбачено відповідними розпорядчими документами.

«Бойовиків на території виправної колонії немає. Територія установи знаходиться під контролем співробітників цієї установи», - запевнили в управлінні ДПтС України в Луганській області.