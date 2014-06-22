Терористи продовжують нападати на військові частини та блокпости АТО

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Протягом ночі з невеликими перервами по підрозділах сил АТО, що поблизу Червонопартизанська, бойовики вели обстріл з мінометів, стрілецької зброї, у тому числі снайперських гвинтівок. По інших позиціях військовослужбовців був артобстріл.

Крім того, терористи скоїли черговий збройний напад на військову частину в Артемівську. Стрілянина велася з навколишніх житлових будинків. Військовослужбовці намагалися забезпечити мешканців багатоповерхівок від ураження вогнем і не стріляли у відповідь в напрямку житлових будинків.

Очевидці стверджують, що бачили стрілків терористів саме на балконах багатоквартирних будинків. Нагадаємо, що терористи вже не в перше намагалися захопити військову частину в Артемівську, але завжди отримували відсіч і змушені були з втратами покинути об’єкт Збройних Сил України.

Позиції військовослужбовців, задіяних в АТО, в районі керамічного заводу у Слов’янську та декілька блокпостів навколо міста бойовики обстріляли з мінометів.

Також активність терористів помічена у деяких пунктах пропуску вздовж Державного кордону України. Бойовики навмисно намагаються скомпроментувати українських військовослужбовців на відповідні дії в бік сусідньої країни, проте це їм не вдається.