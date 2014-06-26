Для багатьох бойовиків їхні "лідери" не авторитет - командир луганського спецбатальйону

Про це розповів в інтерв’ю Радіо Свобода викрадений бойовиками командир луганського спецбатальйону Темур Юлдашев, який 35 діб провів у приміщенні Луганського СБУ.

«Принаймні, серед тих людей, які тримали мене у полоні, Гіркін, Безлєр і навіть їхній Болотов не є авторитетами. Люди з автоматами діють на власний розсуд. Вони не розуміють, що реально відбувається, але дехто вже починає прозрівати», – сказав Юлдашев.

Читайте такожКомандир батальйону "Темур" втік з полону терористів - ЗМІЗ огляду на це він не захотів прогнозувати, наскільки ефективним інструментом може стати оголошене президентом України припинення вогню. Юлдашев наголосив, що навіть після успіху антитерористичної операції «війна за Україну не завершиться, й за Луганщину тим більше».

«Треба буде ще стільки сил, щоб вилучити всі ці «стволи», які «гуляють» по області, щоб донести до людей, що краще нам жити разом, аніж проливати кров один одного», – додав він.

Адже, за словами, колишнього керівника добровольчого загону Луганська, «люди там не тільки живуть у пеклі, вони ще й зовсім не розуміють, що відбувається».

Юлдашев також розповів, що бойовикам показують ролики, на яких «якісь люди відрізають іншим голови, й кажуть, що це бандерівці».

Нагадаємо, Юлдашева взяли в заручники 28 квітня, коли очолюваний ним загін луганської самооборони потрапив в оточення сепаратистів у місті Щастя. Юлдашев домовився, щоб в обмін на його свободу бійців відпустили. У полоні бойовиків відомий у Луганську спортсмен, майстер спорту з пауер-ліфтингу, провів 35 днів.