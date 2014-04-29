Сепаратисти в Луганську викрали командира спецбатальйону та утримують в захопленій СБУ
07:55, 29 квітня 2014Політика
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У Луганську проросійські сили утримують Темура Юлдашева.
Міліція каже, що робить все можливе для звільнення Юлдашева / obzor.lg.ua
У Луганську в захопленій озброєними особами будівлі СБУ заручником перебуває командир спеціального підрозділу міліції «Темур» Темур Юлдашев.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у понеділок, коли новобранці підрозділу на чолі зі своїм керівником Темуром Юлдашевим прибули у місто Щастя поблизу Луганська для проходження підготовки у школі міліції, на них напали невідомі.
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В міліції запевняють, що докладають зусиль для звільнення Юлдашева.
Підрозділ «Темур» створений нещодавно у структурі МВС на базі громадського формування для відповіді російським диверсантам.
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