Санкції "два плюс": ЄС може заборонити ввезення ікри і шуб з Росії - Єлісєєв

Про це розповів голова Представництва України при ЄС Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Deutsche Welle.

Також він повідомив, що виступає за негайне застосування до Росії третього етапу санкцій через її роль у збройному протистоянні на сході України.

«Я за те, щоб третій етап санкцій був запущений негайно. Росія намагається фліртувати із західним світом, щоб запобігти режиму санкцій, оскільки він буде болісний для її економіки. Не варто переоцінювати скасування дозволу на використання збройних сил Росії в Україні»,- сказав Єлісєєв.

На запитання, чому Європа не поспішає з третім етапом санкцій, Єлісєєв відповів, що проблема існує всередині Євросоюзу.

Читайте такожЄврокомісія підготувала пропозиції щодо санкцій проти РФ - Баррозу«Я вважаю, що найбільшим покаранням для Росії буде досягнення єдності у рамках ЄС. На жаль, сьогодні серед країн ЄС нема консенсусу щодо запровадження санкцій. Є окремі країні, які перебувають під впливом російської пропаганди. Називати ці країни я не хочу, але ми з ними працюємо. Їх не так багато, це не більшість країн ЄС», - сказав він.

При цьому він сказав, що в ЄС є і так званий рівень санкцій “два плюс” - заборона на ввезення до ЄС предметів розкоші (ікра, шуби). «Думаю, це може бути прийнято. Можливе також розширення списку санкцій проти осіб, які роздмухують в Україні сепаратизм», - сказав він.

Єлісєєв зазначив, що до третього пакета санкцій проти галузей економіки Євросоюз готовий, і це рішення можуть ухвалити швидко. «Росія має почати виконувати елементи мирного плану, який підтримав ЄС», - додав він.

Водночас, із проекту висновків саміту ЄС, текст яких є у розпорядженні агентства УНІАН, випливає, що саміт не прийматиме рішення про перехід до третьої фази санкцій.