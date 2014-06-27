Саміт ЄС не прийме рішення про перехід до третьої фази санкцій щодо Росії

Це випливає із проекту висновків, текст яких є у розпорядженні агентства УНІАН.

Зокрема, в єдиному пункті, у якому згадуються можливі адресні заходи, сказано: «Європейська рада нагадує, що Європейська комісія, Зовнішня служба ЄС та держави-члени проводять підготовчі роботи щодо можливих адресних заходів, відповідний запит про які був зроблений у березні, з тим, щоб можна було зробити подальші кроки в разі, коли цього будуть вимагати події у східній Україні».

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Рада ЄС також має намір підтвердити політику невизнання анексії Криму, зазначивши, що «вітає роботу, виконану Єврокомісією в цілях здійснення цієї політики та рішення заборонити імпорт товарів з Криму і Севастополя, що не мають українського сертифіката».