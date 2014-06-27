Саміт ЄС не прийме рішення про перехід до третьої фази санкцій щодо Росії
Європейський Союз не буде приймати рішення про перехід до третьої фази санкцій щодо Росії.
Це випливає із проекту висновків, текст яких є у розпорядженні агентства УНІАН.
Зокрема, в єдиному пункті, у якому згадуються можливі адресні заходи, сказано: «Європейська рада нагадує, що Європейська комісія, Зовнішня служба ЄС та держави-члени проводять підготовчі роботи щодо можливих адресних заходів, відповідний запит про які був зроблений у березні, з тим, щоб можна було зробити подальші кроки в разі, коли цього будуть вимагати події у східній Україні».
Читайте такожМіжнародні інвестори проігнорували санкції Заходу проти Росії - ЗМІ
Рада ЄС також має намір підтвердити політику невизнання анексії Криму, зазначивши, що «вітає роботу, виконану Єврокомісією в цілях здійснення цієї політики та рішення заборонити імпорт товарів з Криму і Севастополя, що не мають українського сертифіката».