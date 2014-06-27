У Росії намагаються вербувати до лав бойовиків українських заробітчан - РНБО
13:10, 27 червня 2014Політика
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У Раді національної безпеки та оборони України заявляють про спроби вербування українських заробітчан у Росії до лав бойовиків Донбасу та Луганщини.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
“У Росії терористи здійснюють спроби вербування українських заробітчан (до лав бойовиків на сході - УНІАН), тому закликаємо громадян бути пильними”, - сказав він.
Раніше російський вербувальник розповів, яким чином набираються люди для участі в бойових діях в Україні.
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