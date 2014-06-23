Ростовський вербувальник бойовиків на Донбас розповів, як відбувається пошук "добровольців"

Нападом на Донецький аеропорт у минулому місяці керували найманці з Росії, яких вербують в Ростові через Інтернет.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів координатор вербувальників з Росії Юрій.

Він розповів, що в "добровольці" йдуть різні люди.

"Деякі добровольці - цілком благополучні люди, які відмовляються від хорошого життя. Іншим же - нічого втрачати", - говорить він.

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Видання пише, що через Інтернет Юрій займається вербуванням росіян, які готові воювати в Україні на боці бойовиків.

На сайті група нещодавно оголосила про набір танкістів, пілотів вертольотів та людей, які знають, як керувати ракетними установками.

Сам Юрій називає дії терористів "збройним милосердям".

Але вербувальник заперечує, що влада Росії надає найманцям допомогу та зброю.

"Російські танки, як і автомат Калашникова, - ви можете знайти всюди, навіть в далекому Таїланді. Так, вони зроблені в Росії. Але хто знає, як вони туди (на Донбас - прим. ред.) потрапили?" - заявив він.