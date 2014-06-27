Путін: Україні необхідно забезпечити довгостроковий режим припинення вогню

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на церемонії вручення вірчих грамот іноземними послами.

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"Україні необхідно повернутися на шлях миру, діалогу та згоди. Головне - забезпечити довгостроковий режим припинення вогню як необхідної умови для проведення змістовних переговорів між «київською владою» і представниками південно-східних регіонів (терористи частково контролюють ряд районів у Донецькій і Луганській областях, термін "південний схід" російська сторона використовує для пропагандистських цілей - УНІАН)", - сказав Путін.

При цьому він заявив, що Росія щиро намагається сприяти такому мирному процесу.

За словами Путіна, "антиконституційний переворот у Києві, спроби нав'язати українському народу штучний вибір між Європою і Росією підштовхнули суспільство до розколу, нездорового внутрішнього протистояння".

Він зауважив, що жертвами стають насамперед мирні жителі. "На південному сході країни ллється кров, відбувається реальна гуманітарна катастрофа, десятки тисяч біженців змушені шукати притулку, в тому числі і в Росії. Гинуть і цілеспрямовано переслідуються журналісти, що виконують свій професійний обов'язок. На порушення всіх міжнародних норм і конвенцій нападів зазнають дипломати, як це було у випадку з посольством Росії в Києві і генконсульством в Одесі", - вважає Путін.